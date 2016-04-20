ЗМІ: У шведському місті Ветланда невідомі підняли нацистський прапор біля ратуші (фото)

За інформацією місцевої влади, охоронець повідомив про нацистський прапор близько 6 ранку, коли його виявили прибиральники, пише Європейська правда з посиланням на The Local.

Зазначається, що незабаром після цього прапор був знятий.

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"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ветланда має бути відкритим і гостинним містом і такі символи абсолютно неприйнятні для нас. Ми повідомили про це поліцію", - йдеться у заяві міської влади.

Наразі невідомо, хто розмістив прапор біля ратуші, але очевидно, що це було зроблено, щоб відзначити день народження німецького диктатора Адольфа Гітлера, який народився 20 квітня 1889 року.

В минулому році у цей же день нацистський прапор піднятий в одній із шкіл Ветланди.