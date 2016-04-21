З сирійських міст евакуювали рекордну кількість поранених

Половина поранених була вивезена з міст Забадані і Мадайя, заблокованих урядовими військами, ще половина - з поселень Фуа і Кефрайя, захоплених опозицією, передає Бі-бі-сі.

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Як повідомив помічник спецпосланця ООН по Сирії Ян Єгеланн, операція кілька разів відкладався, проте в результаті була успішно завершена.

За його словами, евакуацію проводив сирійський підрозділ Червоного Хреста спільно з ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

"Протягом довгого часу проходили дуже складні переговори", - розповів Єгеланн, зазначивши, що обидві сторони конфлікту наполягали на евакуації рівної кількості поранених з обох сторін.

За даними ООН, в умовах облоги в Сирії сьогодні живуть до півмільйона осіб. Остання велика евакуація поранених проводилася в країні в грудні 2015 року.

19 квітня президент США Барак Обама в розмові з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що перемир'я в Сирії перебуває під загрозою і стає все більш крихким.