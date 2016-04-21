Церемонія запалювання Олімпійського вогню для ігор у Ріо: фоторепортаж Reuters

Як повідомляв УНІАН, естафета олімпійського вогню відвідає 329 великих і малих міст в Бразилії. Полум'я буде подорожувати більше 20 тис. км. по дорогах і 10 тис. миль по повітрю навколо приймаючої країни.

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Естафету будуть здійснювати 12000 факелоносців, передаючи дух Олімпійських ігор на кожному розі п'ятої за величиною країни світу.