Церемонія запалювання Олімпійського вогню для ігор у Ріо: фоторепортаж Reuters
16:08, 21 квітня 2016Світ
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У грецькій Олімпії відбулася церемонія запалювання вогню Ігор XXXI Олімпіади.
REUTERS
Як повідомляв УНІАН, естафета олімпійського вогню відвідає 329 великих і малих міст в Бразилії. Полум'я буде подорожувати більше 20 тис. км. по дорогах і 10 тис. миль по повітрю навколо приймаючої країни.
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Естафету будуть здійснювати 12000 факелоносців, передаючи дух Олімпійських ігор на кожному розі п'ятої за величиною країни світу.
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