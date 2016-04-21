В ЄС констатували: Туреччина виконала менше половини вимог для безвізового режиму
Туреччина виконала менше половини вимог, необхідних для безвізового режиму, при цьому лишається всього 10 днів до крайнього терміну задоволення цих вимог.
Про це заявила глава департаменту Єврокомісії з міграції і внутрішніх справ Марта Циган у Європарламенті, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.
За її словами, виконаними або частково виконаними Анкарою є 35 з 72 вимог, необхідних для безвізового режиму.
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"Турецька влада виразно прискорила здійснення адміністративних і правових реформ, що дозволяють їм виконувати вимоги," - сказала вона.
В ході слухань євродепутати наполягали щоб надавати Туреччині безвізовий режим лише за умови повної відповідності всім критеріям. Деякі європарламентарі розкритикували міграційну угоду з Анкарою у контексті прав людини.
"Я особисто дуже підтримую лібералізацію візового режиму з Туреччиною і багатьма іншими країнами. Але ми тут змішуємо різні речі. У нас є угода про міграцію з Туреччиною і у когось дійсно складається враження, що ми себе тут трохи продаємо," – заявила голландський євро депутат Софія ін 'т Вельд.
Марта Циган зазначила, що діалог з візової лібералізації став добрим інструментом, щоб покращити стандарти безпеки документів, організації міграції, громадського порядку та основних прав.
Вона наголосила, що відставання у розгляді Туреччиною 140 тисяч клопотань про притулок має бути значно скорочене і підкреслила необхідність інтеграції ромів.