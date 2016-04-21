В ЄС констатували: Туреччина виконала менше половини вимог для безвізового режиму

Про це заявила глава департаменту Єврокомісії з міграції і внутрішніх справ Марта Циган у Європарламенті, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

За її словами, виконаними або частково виконаними Анкарою є 35 з 72 вимог, необхідних для безвізового режиму.

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"Турецька влада виразно прискорила здійснення адміністративних і правових реформ, що дозволяють їм виконувати вимоги," - сказала вона.

В ході слухань євродепутати наполягали щоб надавати Туреччині безвізовий режим лише за умови повної відповідності всім критеріям. Деякі європарламентарі розкритикували міграційну угоду з Анкарою у контексті прав людини.

"Я особисто дуже підтримую лібералізацію візового режиму з Туреччиною і багатьма іншими країнами. Але ми тут змішуємо різні речі. У нас є угода про міграцію з Туреччиною і у когось дійсно складається враження, що ми себе тут трохи продаємо," – заявила голландський євро депутат Софія ін 'т Вельд.

Марта Циган зазначила, що діалог з візової лібералізації став добрим інструментом, щоб покращити стандарти безпеки документів, організації міграції, громадського порядку та основних прав.

Вона наголосила, що відставання у розгляді Туреччиною 140 тисяч клопотань про притулок має бути значно скорочене і підкреслила необхідність інтеграції ромів.