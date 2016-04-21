"Нерухомість і ювелірні прикраси": Forbes оцінив статки Єлизавети II в $530 мільйонів

У власності Єлизавети II знаходяться Сандрингемский палац в Норфолку і замок Балморал в Абердинширі, повідомляє РБК.

Так, експерт з історичної нерухомості з чеського агентства Luxent Ленка Душкова оцінила ці активи в $65 млн і $140 млн відповідно. Королева також володіє ділянками землі сільськогосподарського призначення та кінними фермами по всій країні, а також нерухомістю в Лондоні.

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Єлизаветі II також належить особиста колекція ювелірних прикрас (прикраси, що вважаються власністю корони, в неї не входять). Серед прикрас королеви — вінтажна тіара Cartier, вартість якої оцінюється в $900 тис.

Точна вартість особистих тіар королеви Єлизавети II залишається невідомою, але вони можуть коштувати мільйони доларів.