Смерть короля ритм-енд-блюзу Прінса: реакція знаменитостей

21:43, 21 квітня 2016
Світ
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Світові знаменитості відреагували на несподівану смерть легендарного американського співака Прінса Роджерса Нельсона.

REUTERS

"Ми щойно втратили неймовірний талант! Так шкода чути щодо Принса. Ми будемо любити твою музику завжди і вічно", - написала у своєму Twitter старша сестра Майкла і Джанет Джексон Ла Тойя Джексон.

Новина про смерть легендарного виконавця вразила і американського актора кіно і телебачення, продюсера Семюела Л. Джексона.

"Я вражений! Британські новини повідомляють, що Прінс мертвий?! Серйозно? Величезна втрата для нас! Який геній! Немає слів", - написав він у своєму Twitter.

Відреагувала на сумну звістку і британська співачка, автор пісень Лілі Аллен.

"Прінс. Ти легенда. Спочивай з миром", - написала вона в своєму Twitter.

"Я сумую за своїм братом. Прінс був забавним котом. Відмінне почуття гумору", - пише у своєму Instagram американський кінорежисер, сценарист і актор Спайк Лі.

I Miss My Brother. Prince Was A Funny Cat. Great Sense Of Humor.

Фото опубліковано Spike Lee (@officialspikelee)

Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.

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