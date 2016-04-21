Смерть короля ритм-енд-блюзу Прінса: реакція знаменитостей
Світові знаменитості відреагували на несподівану смерть легендарного американського співака Прінса Роджерса Нельсона.
"Ми щойно втратили неймовірний талант! Так шкода чути щодо Принса. Ми будемо любити твою музику завжди і вічно", - написала у своєму Twitter старша сестра Майкла і Джанет Джексон Ла Тойя Джексон.
We've just lost an incredible talent! So sorry to hear about #Prince we will always love your music forever and ever! #RIPPrince— La Toya Jackson (@latoyajackson) 21 квітня 2016 р.
Новина про смерть легендарного виконавця вразила і американського актора кіно і телебачення, продюсера Семюела Л. Джексона.
"Я вражений! Британські новини повідомляють, що Прінс мертвий?! Серйозно? Величезна втрата для нас! Який геній! Немає слів", - написав він у своєму Twitter.
I'm Crushed!! UK news reporting Prince Is Dead?! For Real?! Massive Loss for us all! What a Genius! Speechless.— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 21 квітня 2016 р.
Відреагувала на сумну звістку і британська співачка, автор пісень Лілі Аллен.
"Прінс. Ти легенда. Спочивай з миром", - написала вона в своєму Twitter.
PRINCE . You legend. Rest In Peace— lily (@lilyallen) 21 квітня 2016 р.
"Я сумую за своїм братом. Прінс був забавним котом. Відмінне почуття гумору", - пише у своєму Instagram американський кінорежисер, сценарист і актор Спайк Лі.
Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.