Смерть короля ритм-енд-блюзу Прінса: реакція знаменитостей

"Ми щойно втратили неймовірний талант! Так шкода чути щодо Принса. Ми будемо любити твою музику завжди і вічно", - написала у своєму Twitter старша сестра Майкла і Джанет Джексон Ла Тойя Джексон.

We've just lost an incredible talent! So sorry to hear about #Prince we will always love your music forever and ever! #RIPPrince — La Toya Jackson (@latoyajackson) 21 квітня 2016 р.

Новина про смерть легендарного виконавця вразила і американського актора кіно і телебачення, продюсера Семюела Л. Джексона.

"Я вражений! Британські новини повідомляють, що Прінс мертвий?! Серйозно? Величезна втрата для нас! Який геній! Немає слів", - написав він у своєму Twitter.

I'm Crushed!! UK news reporting Prince Is Dead?! For Real?! Massive Loss for us all! What a Genius! Speechless. — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 21 квітня 2016 р.

Відреагувала на сумну звістку і британська співачка, автор пісень Лілі Аллен.

"Прінс. Ти легенда. Спочивай з миром", - написала вона в своєму Twitter.

PRINCE . You legend. Rest In Peace — lily (@lilyallen) 21 квітня 2016 р.

"Я сумую за своїм братом. Прінс був забавним котом. Відмінне почуття гумору", - пише у своєму Instagram американський кінорежисер, сценарист і актор Спайк Лі.

I Miss My Brother. Prince Was A Funny Cat. Great Sense Of Humor. Фото опубліковано Spike Lee (@officialspikelee) Апр 21 2016 в 10:18 PDT

Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.