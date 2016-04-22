Доходи Британії від монархії оцінені в 1 мільярд фунтів

Експерти оцінили загальний внесок британської монархії в економіку країни в 1 млрд 144 млн фунтів (1,644 млрд доларів) в 2016 році, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Передбачається, що в наступні роки цей внесок буде поступово зростати - до 1 млрд 234 млн фунтів в 2020 році.

Виходячи з цих даних, якщо оцінювати монархію як діючу компанію, вартість її активів становить близько 58,4 млрд фунтів.

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"Старі суперечки про те, чи потрібно зберегти монархію, продовжують вирувати. Питання, наскільки монархія залишається доречною і справедливою формою правління в 21 столітті, залишається відкритим. Однак дослідження Brand Finance показує, що з економічної точки зору, роялісти мають впевнену перевагу", - заявив глава компанії Brand Finance Девід Хей.

"Такі витрати, як Суверенний грант, забезпечення безпеки та обслуговування палаців, були відняті з джерел доходу, що включають підйом туризму, націнку компаній-постачальників королівської сім'ї, а також виручку "Власності Корони", - пояснюють автори звіту.

Головне джерело відомих королівських доходів - це Суверенний грант, який являє собою фіксований відсоток прибутку "Власності Корони".

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"Власність Корони" виникла в 1760 році, коли король Георг III досяг угоди з урядом, згідно з яким прибуток від королівської нерухомості став надходити в казну.

Натомість монарх більше не повинен був сплачувати росходи цивільного уряду і борги попередніх монархів, а йому самому передбачалася щорічна фіксована сума.

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З тих пір кожен наступний монарх традиційно погоджувався на ці умови.

Згідно з поточною угодою про фінансування, вся виручка "Власності Корони" йде в казну, а 15% належать королеві.

Це і є Суверенний грант, який йде на оплату церемоніальних обов'язків.