Північна Корея готується до п'ятих ядерних випробувань - американські експерти

Північна Корея готується до п'ятих ядерних випробувань, які будуть проведені найближчим часом, повідомив американський аналітичний центр 38 North при Університеті Джона Хопкінса.

До таких висновків експерти дійшли на основі аналізу супутникових знімків ядерного полігону Пангіри, зроблених 5 травня, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На знімках видно скупчення машин, які припарковані близько один до одного. Експерти вважають, що це може бути командним центром для проведення випробування.

В цілому поруч із полігоном рідко можна помітити рух автомобілів, і зазвичай їх поява пов'язана з підготовкою до випробувань.

Щоправда, експерти кажуть, що історія спостережень за полігоном досить невелика, а активність на місці проведення випробувань залишається досить низькою.

Читайте такожУ КНДР назвали умову припинення ядерних випробувань

Раніше Південна Корея також повідомила, що КНДР готується до ядерних випробувань. ЗМІ країни повідомили про зростання активності на полігоні Пангири.

У цю п'ятницю в Пхеньяні відкрився перший за майже 40 років з'їзд Трудової партії Кореї. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відкрив з'їзд промовою про досягнення в ядерній програмі країни.

Кореспондент Бі-бі-сі в Північній Кореї повідомляє, що серед учасників саміту ходять чутки, що п'яті ядерні випробування можуть бути проведені під час з'їзду, який триватиме чотири дні.

Останні ядерні випробування Північна Корея провела 6 січня. Тоді країна повідомила, що випробувала водневу бомбу. Однак експерти засумнівалися, що КНДР володіє достатніми технологіями для створення такого пристрою. Випробування призвели до нових санкцій проти Північної Кореї.