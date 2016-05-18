Трампу не подобається політика Путіна щодо України

Про це американський мільярдер і кандидат на висування в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розповів в інтерв'ю Reuters.

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Коментуючи питання про російську присутність в Україні, Трамп сказав: "Мені це не подобається, зовсім не подобається".

При цьому мільярдер зазначив, що сам Путін "Говорив про мене багато хороших і сильних речей. Це не погано".

"Думаю, у мене можуть скластися добрі відносини з Росією. А можуть і не скластися. І знаєте, ці гарні речі, які він говорив про мене, це не означає, що вони допоможуть йому в переговорах. Це взагалі не допоможе. Найближчим часом стане зрозуміло, чи будуть у мене хороші стосунки з Росією", - додав він.

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Раніше президент РФ Путін назвав Трампа "абсолютним лідером" в американській президентській гонці.