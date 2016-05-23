Глави МЗС Євросоюзу обговорять співпрацю в рамках Східного партнерства

"Перед засіданням Ради міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться з партнерами з України, Грузії, Білорусі, Азербайджану, Молдови і Вірменії для проведення сьомої щорічної міністерської зустрічі зі Східного партнерства. Її головою буде верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні", - повідомили в Раді, передає ТАСС.

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Там зазначили, що метою цього засідання є підведення підсумків розвитку програми через рік після саміту Східного партнерства у Ризі. "Міністри обговорять, як просунути співробітництво, узгоджене в Ризі, як зберегти міцний прогрес реформ, а також внесок Східного партнерства у стабільність в регіоні", - пояснили у відомстві.

Нагадаємо, програма Східного партнерства була запущена Євросоюзом у 2009 році для посилення співпраці з шістьма державами колишнього СРСР - Україною, Грузією, Білоруссю, Азербайджаном, Молдовою, Вірменією. З трьома з них - Україною, Грузією і Молдовою - ЄС підписав Угоду про асоціацію.