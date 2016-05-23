В Японії шахраї за три години викрали з банкоматів $13 мільйонів

За попередніми даними, зловмисники скористалися підробленими картками, виготовленими з використанням клієнтських даних одного з південноафриканських банків, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Атаці піддалися близько 1400 банкоматів, при цьому нападники націлювалися виключно на машини, розташовані в магазинах мережі 7-Eleven, які на відміну від інших приймають картки зарубіжних банків.

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Південноафриканський Standard Bank, клієнтська інформація якого була використана для афери, оцінює свої втрати в 19,2 млн доларів. Гроші були викрадені одночасно в ході 1400 операцій в різних місцях. Сума кожної операції склала 100 тисяч ієн (913 доларів) - така максимальна сума для одночасного зняття в банкоматах мережі.

Як заявили в банку, для крадіжки грошей використовувалися дані "невеликої кількості клієнтських рахунків. У банку описали подію як "складний і добре скоординований випадок шахрайства".

Зараз поліція вивчає кадри, зняті встановленими в банкоматах відеокамерами. Про якісь арешти у зв'язку з інцидентом поки не повідомлялося.