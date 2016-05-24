Позов родичів жертв MH17 проти Путіна та РФ: ЄСПЛ підтвердив отримання документа

Серед заявників — 33 людини — родичі жертв з Малайзії, Австралії та Нової Зеландії, передає РІА Новости з посиланням на прес-службу суду.

Зазначається, що позовна заява надійшла до секретаріату Страсбурзького суду 9 травня. У прес-службі не повідомили, коли саме суд планує розглянути цю скаргу.

Так, заявники звинувачують Росію в порушенні статті 2 (право на життя), статті 3 (недопущення нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження) та статті 13 (право на ефективний засіб правового захисту) Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня родичі загиблих у катастрофі малайзійського літака "Боїнг" з Австралії, Малайзії та Нової Зеландії вимагають від Росії і особисто президента РФ Володимира Путіна виплатити 330 млн дол. компенсації за завдану моральну шкоду.

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Юристи із Сіднея в скарзі зазначили, що Росія доклала всіх зусилля, щоб утримати в таємниці свою роль у цій трагедії. Згідно з документом, представленим в ЄСПЛ, російський уряд не віддав наказ провести власне внутрішнє розслідування і відмовився співпрацювати в питанні реконструкції кабіни пілотів літака. Також російські шпигуни намагалися зламати комп'ютерну систему нідерландської Ради безпеки з метою дістатися до звіту про причини трагедії до його опублікування.

23 травня в Кремлі заявили, що "поки що де-юре" не йдеться про позов проти РФ за збитий малайзійський Боїнг над Донбасом.

Австралійський коронер визнав загибель пасажирів MH17 навмисним масовим вбивством.

Довідка УНІАН. Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області з ЗРК "Бук" № 332 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в районі Курська.

Загинули 298 осіб, що перебували на борту літака. Пасажирами були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів. Серед загиблих також 27 австралійців.