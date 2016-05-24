Бойовиків ІД у Сирії вдалося потіснити в околицях міста Ракка

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Демократичних сил Сирії, основу яких становить курдське ополчення, передає Лента.ру.

Ополченцям вдалося захопити місцевість на північ від Ракки. Як зазначив представник руху, поки завдання захоплення самої Ракки не є метою операції. Наступним етапом операції стане оточення Ракки.

Читайте такожБої за сирійську Ракку: з'явилися перші кадри наступу на позиції ІД (відео)

Зараз бойові дії розгорнулися на фронті протяжністю десятки кілометрів, при цьому терористи ІД не можуть утримати позиції і продовжують відступати.

Як повідомляв УНІАН раніше, загони курдських повстанців спільно з арабськими опозиційними угрупованнями Сирії почали наступ на так звану столицю "Ісламської держави" місто Ракку.