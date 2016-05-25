Шведський суд відмовився припинити справу стосовно засновника WikiLeaks

"Суд вважає, що Джуліан Ассанж як і раніше підозрюється в зґвалтуванні (...) і що як і раніше існує ризик того, що він може уникнути покарання", - йдеться в ухвалі суду, передає Бі-бі-сі.

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Підставою для прохання припинити розгляд став висновок робочої групи ООН з незаконного позбавлення волі. Згідно з ним, перебування Ассанжа в посольствіЕквадору у Великобританії під охороною британської поліції рівносильно незаконному позбавленню волі, якому Ассанжа піддали уряди Швеції та Великобританії.

Цей висновок, втім, не має юридичної сили.

Джуліан Ассанж попросив притулку в посольстві Еквадору в червні 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де він звинувачується в згвалтуванні.

Шведські прокурори хочуть допитати Ассанжа у справі про зґвалтування, які нібито мали місце в середині 2010 року, і сексуальні домагання по відношенню до двох жінок-волонтерів WikiLeaks, які не подавали формальних позовів.

Сам Ассанж стверджує, що дівчата, про яких йде мова, вступили з ним у сексуальні відносини добровільно, а звинувачення на його адресу мають політичне підґрунтя. Він побоюється, що Швеція екстрадує його в США, де йому загрожує звинувачення в шпигунстві.

Сайт WikiLeaks під керівництвом Ассанжа отримав популярність після публікації сотень тисяч секретних документів Пентагону, Держдепартаменту та інших державних установ США.