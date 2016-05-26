Путін не зможе зустрітися з Елтоном Джоном під час його гастролей у Москві: справа не в "духовних скрепах"
У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не зможе зустрітися з музикантом, співаком Елтоном Джоном, коли той приїде з концертом до Москви.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
«Ми з ним листувалися пару тижнів тому, тому що, як ви знаєте, дійсно була домовленість, що, якщо графіки дозволять, ця зустріч відбудеться, президент Путін висловив готовність це зробити. Разом з тим, на жаль, на цей раз не вийде... тобто графіки не збігаються. Але це не означає, що така зустріч не зможе відбутися в наступний раз», - сказав Пєсков.
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У вересні 2015 року російські пранкери Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров розіграли Джона: Столяров представився Пєсковим і переводив розмову музиканта з Кузнєцовим, що зображував Путіна.
Після розіграшу, як заявив прес-секретар президента РФ, Путін переговорив по телефону з британським співаком: попросив не ображатися на і запропонував зустрітися особисто. За словами Пєскова, зустріч президента РФ і британського співака може відбутися, коли перетнуться їх графіки.
Джон дасть концерт у Москві 30 травня.