SpaceX відклала запуск ракети Falcon 9

Про це повідомляється на сторінці SpaceX в Twitter.

Запуск мав відбутися з космодрому на мисі Канаверал о 00:40 за Києвом. Згоддом він був відкладений на дві години.

Читайте такожSpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 (фото, відео)

«Через заходи безпеки запуск ракети відкладений та відбудеться не раніше завтрашнього дня після проведення додаткового огляду даних», — йдеться в повідомленні SpaceX.

Out of an abundance of caution, launch postponed until no earlier than for tomorrow addtl data review - Falcon 9 & spacecraft remain healthy