SpaceX відклала запуск ракети Falcon 9

04:44, 27 травня 2016
Світ
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Запуск ракети Falcon 9 з телекомунікаційним супутником Таїланду Thaicom 8 відкладено на добу.

twitter.com/SpaceX

Про це повідомляється на сторінці SpaceX в Twitter.

Запуск мав відбутися з космодрому на мисі Канаверал о 00:40 за Києвом. Згоддом він був відкладений на дві години.

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«Через заходи безпеки запуск ракети відкладений та відбудеться не раніше завтрашнього дня після проведення додаткового огляду даних», — йдеться в повідомленні SpaceX.

Як передає РБК, власник компанії Ілон Маск пояснив, що причиною скасування запуску став «невеликий збій в русі проводу двигуна верхнього ступеня».

За його словами, ризику немає, однак цей інцидент слід досліджувати. Про новий час старту ракети поки не повідомляється.

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