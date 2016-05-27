SpaceX відклала запуск ракети Falcon 9

Про це повідомляється на сторінці SpaceX в Twitter.

Запуск мав відбутися з космодрому на мисі Канаверал о 00:40 за Києвом. Згоддом він був відкладений на дві години.

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«Через заходи безпеки запуск ракети відкладений та відбудеться не раніше завтрашнього дня після проведення додаткового огляду даних», — йдеться в повідомленні SpaceX.

Out of an abundance of caution, launch postponed until no earlier than for tomorrow addtl data review - Falcon 9 & spacecraft remain healthy — SpaceX (@SpaceX) 26 травня 2016 р.

Як передає РБК, власник компанії Ілон Маск пояснив, що причиною скасування запуску став «невеликий збій в русі проводу двигуна верхнього ступеня».

За його словами, ризику немає, однак цей інцидент слід досліджувати. Про новий час старту ракети поки не повідомляється.