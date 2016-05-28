Трамп відмовився від дебатів із Сандерсом

Заява штабу Трампа опубліковано на його сайті, передає РБК.

Трамп назвав «недоречними» дебати з кандидатом, який займає друге місце в попередньому голосуванні демократів. При цьому ще напередодні Трамп заявив, що хотів би провести дебати з Сандерсом, нагадує Reuters.

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Сандерс висловив розчарування рішенням Трампа. «Ну, ви знаєте, я сподіваюся, що він знову змінить свою думку», — зазначив він.

Раніше від дебатів із Сандерсом у Каліфорнії відмовилася Клінтон. Її штаб заявив, що вона зосередиться на боротьбі з Трампом.

Раніше УНІАН повідомляв, що претендент на висунення кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заручився підтримкою достатньої кількості делегатів для того, щоб висуватися на виборах у листопаді.