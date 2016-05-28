У Ердогана назвали ганьбою слова Кемерона про вступ Туреччини в ЄС в 3000 році

Про це він заявив, виступаючи в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Якщо хто-небудь стверджує, що процес вступу Туреччини в ЄС займе 3 тисячі років, то це ганьба зовсім не турецької сторони, а тих, хто озвучує подібні думки", - зазначив Куртулмуш.

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"Їм необхідно адресувати питання: "Цікаво, а де саме буде сьогоднішній Євросоюз через 30 років?" - підкреслив він.

"Ми виконуємо взяті на себе зобов'язання щодо лібералізації візового режиму. Однак, вибачте, але хотілося б підкреслити, що Туреччина зовсім не залежить від ЄС", - сказав Куртулмуш.

Раніше Кемерон заявив, що Туреччина зможе приєднатися до ЄС не раніше 3000-го року.

В березні керівництво Євросоюзу і Туреччини погодило принципи вирішення міграційної кризи. У рамках угоди з 20 березня всі нелегальні мігранти, які прибувають в Грецію, повинні відправлятися назад у Туреччину.

Анкара погодилася приймати мігрантів в обмін на отримання фінансової допомоги від ЄС і запровадження безвізового режиму для турецьких громадян.