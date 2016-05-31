FT: країни Європи, що входять у НАТО, вперше за 10 років збільшили витрати на оборону

Падіння оборонних витрат в Європі давно викликає занепокоєння НАТО, а також США. Financial Times пише, що реальне збільшення витрат на оборону в країнах Європи стало несподіванкою, оскільки експерти не очікували такого розвитку подій на тлі економічних труднощів на континенті, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У минулому році європейські члени НАТО витратили 253 мільярда доларів на оборону, а США - 618 мільярдів. Раніше країни НАТО обіцяли витрачати на потреби оборони не менше 2% свого ВВП. Згідно з цим правилом, їм слід виділяти в сукупності ще 100 мільярдів на потреби своїх армій.

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У 1985-89 роках європейські країни НАТО виділяли на свої оборонні бюджети в середньому 3,1% ВВП. Протягом 10 років після закінчення холодної війни ця цифра сягала 2% і знизилася лише на початку XXI століття.

Офіційних цифр про витрати на оборону країн НАТО на 2016 рік поки немає, але деякі держави вже публічно заявили про значне підвищення відрахувань до оборонних бюджетів.

Найбільше витрати на оборону зростуть в країнах Балтії. У 2016 році цей розділ бюджету Латвії зросте на 60%, Литви - на 35%, а Естонії та Польщі - на 9%.

Оборонний бюджет Великобританії також зростає. Уряд в Лондоні обіцяє витрачати на оборону не менше обіцяних раніше 2% ВВП.