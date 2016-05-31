ЗМІ: Новообраний президент Філіппін продає яхту, щоб підняти зарплати лікарям

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на портал Yacht Harbour.

Судно довжиною 77 метрів було побудовано в 1958 році японською IHI Corporation і було викуплено урядом Філіппін в 1959 році.

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Дутерте заявив, що виручку від продажу яхти спрямують на допомогу ветеранам, лікарням, а також на підвищення зарплат лікарям, щоб зупинити їх еміграцію. Ціну він не назвав, зазначивши, що вона дуже висока.

За даними Філіппінського підрозділу CNN, щорічне утримання яхти оцінюється в 32 млн філіппінських песо ($685 тис.).

Один з колишніх президентів Філіппін, Кору Акіно, безуспішно намагалася продати яхту в 1986 році за $5,5 млн.