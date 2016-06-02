Франція передала Єгипту перший "Містраль", який призначався для РФ (відео)

В урочистій церемонії передачі вертольотоносця взяв участь міністр оборони Єгипту Седкі Собхі, який спеціально для цього прибув до Франції, передає РБК з посиланням на єгипетське видання Al-Ahram.

Над кораблем був піднятий єгипетський прапор, одразу йому було присвоєно ім'я колишнього президента країни Гамаля Абделя Насера.

Командувач ВМФ Франції Бернар Рожель, який виступив на прес-конференції з приводу урочистої церемонії, повідомив, що переданий Єгипту "Містраль" — один з найбільш просунутих у плані технологій кораблів, які коли-небудь створювалися у його країні. Він висловив сподівання на подальше співробітництво з Каїром, у тому числі і в питаннях боротьби з тероризмом. Вертольотоносець, на думку Рожеля, здатний захистити Єгипет від сучасних викликів.

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Очікується, що другий "Містраль", який буде названий на честь іншого єгипетського президента Анвара аль-Садата, буде відправлений до Єгипту у вересні.

На початку серпня 2015 року Росія і Франція домовилися щодо розриву контракту на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль", кораблі залишаться у власності Франції.

При цьому після розриву контракту Франція отримала право вільно розпоряджатися кораблями.

Пізніше Єгипет домовився з Францією про купівлю двох вертольотоносців "Містраль", контракт на поставку яких було розірвано з Росією.