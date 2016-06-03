У метро Лондона з'явилися постери з цитатою з твору Тургенєва, яка ганьбить росіян

Про це повідомляє один з користувачів Facebook. "Аристократизм, лібералізм, прогрес, принципи... даремні слова! Росіянам вони не потрібні", - говориться в рекламі, написаній англійською мовою.

В оригіналі цитата виглядає так: "Аристократизм, лібералізм, прогрес, принципи, - говорив тим часом Базаров, - подумаєш, скільки іноземних... і даремних слів! Російській людині вони й задарма не потрібні".

Роман "Батьки і діти" були опубліковані в 1862 році.