У метро Лондона з'явилися постери з цитатою з твору Тургенєва, яка ганьбить росіян
20:03, 03 червня 2016Світ
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У лондонському метро з'явилися рекламні постери з цитатою з роману "Батьки і діти" російського класика Івана Тургенєва.
У метро Лондона з'явилися рекламні постери з цитатою з роману "Батьки і діти" / Фото: особиста сторінка Тані Соловйової в Facebook
Про це повідомляє один з користувачів Facebook. "Аристократизм, лібералізм, прогрес, принципи... даремні слова! Росіянам вони не потрібні", - говориться в рекламі, написаній англійською мовою.
В оригіналі цитата виглядає так: "Аристократизм, лібералізм, прогрес, принципи, - говорив тим часом Базаров, - подумаєш, скільки іноземних... і даремних слів! Російській людині вони й задарма не потрібні".
Роман "Батьки і діти" були опубліковані в 1862 році.
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