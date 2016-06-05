ЗМІ повідомили про смерть актора Джека Блека
14:44, 05 червня 2016Світ
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В американському сатиричному рок-гурті Tenacious D повідомили про смерть актора Джека Блека, який грає в цьому колективі.
Джек Блек, за інформацією ЗМІ, помер / en.wikipedia.org
Про це йдеться на офіційному Twitter рок-групи.
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"З важким серцем я оголошую про смерть Джека Блека минулої ночі о 3:37. Причина смерті невідома", — йдеться в одному з повідомлень.
It is with a heavy heart I am to announce that Black Jack passed away last night at 3:37am. The cause of death is yet unknown.— Tenacious D (@RealTenaciousD) June 5, 2016
June 5, 2016
Актор Джек Блек відомий за ролями в таких фільмах, як "Відпустка за обміном", "Ворог держави", "Школа року", "Секретні матеріали", "Солдати невдачі", "Джонні Стерв'ятник".
Він - дворазовий номінант на премію "Золотий глобус" (2004, 2013).
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