ЗМІ повідомили про смерть актора Джека Блека

Про це йдеться на офіційному Twitter рок-групи.

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"З важким серцем я оголошую про смерть Джека Блека минулої ночі о 3:37. Причина смерті невідома", — йдеться в одному з повідомлень.