ЗМІ повідомили про смерть актора Джека Блека

14:44, 05 червня 2016
Світ
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В американському сатиричному рок-гурті Tenacious D повідомили про смерть актора Джека Блека, який грає в цьому колективі.

Блэк Джек / en.wikipedia.org

Про це йдеться на офіційному Twitter рок-групи.

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"З важким серцем я оголошую про смерть Джека Блека минулої ночі о 3:37. Причина смерті невідома", — йдеться в одному з повідомлень.

Актор Джек Блек відомий за ролями в таких фільмах, як "Відпустка за обміном", "Ворог держави", "Школа року", "Секретні матеріали", "Солдати невдачі", "Джонні Стерв'ятник".

Він - дворазовий номінант на премію "Золотий глобус" (2004, 2013).

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