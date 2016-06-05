В Бухаресті внаслідок вибуху на ринку поранено 12 осіб

Як повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на місцеве агентство Agerpres, згідно з попередніми даними, вибухнув газовий балон в одному з кіосків.

9 постраждалих були доставлені у лікарні столиці Румунії з опіками різного рівня тяжкості.

Поліція розпочала розслідування за фактом інциденту. Як вважають правоохоронці, власники кіоску не дотрималися правил безпеки.