ФБР опублікувало розшифровку переговорів зі стрільцем з Орландо: вбивця називав себе "воїном ісламу"

ФБР опублікувало розшифровку розмов між поліцейським і стрільцем під час тригодинної облоги, повідомляє Російська служба BBC.

Під час бесіди з диспетчером 29-річний Матін згадував війну в Сирії і теракти в Парижі. Після того, як спецназ увірвався в будівлю гей-клубу, нападник був убитий в перестрілці з поліцією.

За даними ФБР, Матін розмовляв з диспетчером двічі. Дзвінки були зроблені приблизно через 30 хвилин після початку стрілянини. Швидше за все, в цей момент Матін утримував у заручниках кілька десятків людей.

Представник ФБР повідомив журналістам, що Матін говорив "холодно і спокійно, як людина, що віддає звіт у своїх діях".

На думку ФБР, доказів того, що вбивця дійсно мав зв'язки з іноземним терористичним угрупованням, немає. Вважається, що він радикалізувався вдома, в США.

Спочатку з роздруківки розмови було прибрано згадку Абу Бакра аль-Багдаді. Однак зіткнувшись з хвилею критики влада випустила нову версію розшифровки переговорів.

Спікер палати представників Конгресу США, республіканець Пол Райан, назвав спробу відцензурувати розшифровку безглуздою.

У заяві, опублікованій ввечері в понеділок, міністерство юстиції заявило, що спочатку розшифровка була відредагована, щоб не надавати вбивці майданчик для розпалювання ненависті, але в підсумку ця дія, на жаль, лише привернула додаткову увагу.

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Матін сказав переговірнику поліції "передати Америці" припинити бомбардування Сирії і Іраку. Вбивця зазначив, що саме через них він опинився "в тому місці і в той час".

Трохи пізніше стрілок повідомив, що у нього є кілька поясів з вибухівкою - на зразок тих, що використовувалися нападниками у Франції.

Приблизно о 4:20 ранку поліція витягла кондиціонер з туалету гей-клубу, щоб допомогти бігти людям.

Деякі з врятованих розповіли поліції, що Матін збирався надіти пояси смертників на чотирьох заручників протягом наступних 15 хвилин. Але жодного такого поясу так і не було знайдено.

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Спецназ пішов на штурм будівлі близько 5:00 за місцевим часом. В ході перестрілки Матін був убитий.

Поліція наголошує, що за три години облоги не пролунало жодного пострілу.