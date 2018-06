Серіал "Ігри престолів" став рекордсменом "Еммі" (фотогалерея)

Вперше статуетку за "Кращу жіночу роль у драматичному телесеріалі" взяла чорношкіра акторка Віола Девіс, відома своєю роллю в серіалі "Як уникнути покарання за вбивство" (How to Get Away With Murder). Свою довгоочікувану нагороду, нарешті, знайшов актор серіалу "Божевільні" (Mad Men) Джон Хемм, який сім років покидав церемонію з порожніми руками.

"Очевидно, тут сталася жахлива помилка", — пожартував приголомшений переможець в номінації "Краща чоловіча роль у драматичному телесеріалі", повідомляє РИА Новости.

Читайте також"Ігри престолів" отримали найбільшу кількість номінації на "Еммі"

Рекордсменом церемонії став культовий фентезі-серіал "Ігри престолів".

Він отримав нагороду в номінації "Кращий драматичний серіал", "Найкращий сценарій в драматичному серіалі", "Кращий звук", "Краща робота режисера" та інших. Пітер Дінклейдж,який виконав у фільмі роль Тіріона Ланністера, удостоївся премії як кращий актор другого плану. Всього багатосерійна стрічка зібрала 12 статуеток.

Як зазначає агентство Ассошиейтед Прес, 67 церемонія вручення "Еммі" збіглася з 67-річчям письменника Джорджа Мартіна, новели якого лягли в основу серіалу "Гра престолів". Мартін з задоволенням приймав вітання залу.

Комедійний серіал "Віце-президент" (Veep) в цьому році здобув перемогу у своїй категорії, забравши статуетку у "Американської сімейки" (Modern Family), яка носила титул кращого комедійного серіалу протягом п'яти років.

В загальному підсумку, абсолютним лідером за кількістю нагород став телеканал HBO, який отримав 43 статуетки, додає агентство.

Премію Primetime Emmys присуджує заснована в 1946 році Академія телевізійних мистецтв і наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номінацій, в тому числі за кращий драматичний і комедійний серіали, найкращим акторам і актрисам в серіалах в цих жанрах, за кращі програми та розважальні шоу, відзначаючи музичне та звукове оформлення, зачіски, грим, редагування, світло. Золота статуетка "Еммі", виконана у вигляді крилатої жінки з символічним атомом в руках, уособлює єдність науки і мистецтва.