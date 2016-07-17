Греція повернула Туреччині вертоліт заколотників-втікачів

Греція повернула Анкарі військовий вертоліт Sikorsky UH-60 Black Hawk, на якому після невдалої спроби перевороту втекли вісім турецьких військових, повідомляє Lenta.ru з посиланням на грецький телеканал ERT.

"Увечері 16 липня в Александруполисе приземлився другий турецький вертоліт із запасним екіпажем, який доставить Black Hawk назад до Туреччини на військову базу Геліболу", - йдеться в повідомленні.

Втікачі бунтівники, за інформацією джерел ERT, найімовірніше, будуть пізніше видані Анкарі. При екстрадиції буде враховано, загрожує їм на батьківщині смертна кара. Як очікується, прохання військових про притулок буде розглянута протягом двох-трьох тижнів.

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16 липня прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас пообіцяв президенту Туреччини Реджепу Тайипу Ердогану оперативно розглянути прохання про надання притулку восьми турецьким військовослужбовцям.

Раніше того ж дня стало відомо, що уряд Греції найближчим часом поверне Туреччини військовий вертоліт, на якому в країну прибули втікачі силовики.

Афіни пообіцяли застосувати відносно затриманих повстанців процедури, передбачені міжнародним правом, і взяти до уваги, що заарештованих в їх країні звинувачують у порушенні конституційної законності та спробі підірвати демократію.

Вертоліт з Туреччини приземлився в грецькому місті Александруполісі на північному сході країни в суботу, 16 липня. За попередніми даними, на борту повітряного судна перебували учасники невдалого державного перевороту в республіці.

Увечері в п'ятницю, 15 липня, група військових намагалася захопити владу в країні (на вулицях Анкари і Стамбула стріляли, гриміли вибухи, була введена важка техніка), проте державний переворот вдалося запобігти. Поки ще в республіці зберігаються осередки опору. Затримано майже три тисячі підозрюваних у причетності до путчу, в результаті заколоту, за останніми даними, загинули 265 осіб, у тому числі 161 прихильник уряду.

Анкара звинуватила в організації перевороту ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який проживає у США і вимагала його видачі. Сам Гюлен звинувачення відкинув.