У Туреччині затримані помічник і племінник Гюлена

За даними Анкари, Халіс Ханджи в'їхав в Туреччину за два дні до путчу, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Раніше в суботу державне інформагентство Анадолу оголосило про арешт племінника Гюлена. Він був затриманий в Ерзеумі за підозрою у причетності до заколоту і доставлений в Анкару.

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Влада Туреччини вважає Фетхуллаха Гюлена, який живе в США, натхненником спроби військового перевороту, що сталася в ніч на 16 липня.

75-річний Гюлен неодноразово заявляв, що не має відношення до путчу, і засуджував його учасників. Від також зазначив, що готовий до екстрадиції на батьківщину.

Влада Туреччини зажадали від США екстрадиції Гюлена, але Вашингтон заявив, що для видачі будуть необхідні докази його безпосередній причетності до спроби перевороту.

У суботу стало відомо, що влада Туреччини закрила понад 2000 організацій, які, на думку Анкари, пов'язані з Гюлен.

У Туреччині повним ходом йдуть арешти та звільнення після заколоту - репресії торкнулися близько 60 тисяч осіб. Серед звільнених і затриманих понад 9 тисяч поліцейських, 3 тисячі суддів і 6 тисяч військових, а також викладачі та декани університетів.