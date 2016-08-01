У Єревані заарештували 47 осіб у справі про захоплення будівлі поліції

Як йдеться в повідомленні СНБ, 24 особам висунуто звинувачення за статтями "захоплення заручників", "захоплення будівлі з погрозою його знищення або пошкодження" і "незаконне придбання, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї", передає Російська служба Бі-бі-сі.

17 липня група озброєних осіб увірвалася на територію патрульно-постового полку поліції в Єревані, протаранивши вантажівкою залізні ворота. Один поліцейський при цьому загинула, декілька отримали поранення.

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Загарбники зажадали звільнити з-під арешту опозиційного активіста Жирайра Сефіляна та інших людей, яких вони вважають політичними в'язнями, а також відправити у відставку президента Вірменії.

У ніч на 30 липня в результаті зіткнень протестуючих з поліцією у захопленого будівлі постраждали близько 30 осіб.

31 липня силам безпеки здалися всі 20 озброєних осіб, які захопили полк ППС. В ході напруженої конфронтації за минулі дні загинули два співробітники поліції, кілька людей були поранені.

За інформацією моз Вірменії, в лікарнях залишаються 17 постраждалих при розгоні мітингу в Єревані. У загальній складності в лікарнях залишаються 25 осіб, постраждалих у подіях з 17 липня.