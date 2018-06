Щонайменше 15 осіб загинули в Ємені внаслідок авіаудару по лікарні

Головний лікар провінції Айман Мадкур повідомив про загибель щонайменше 15 осіб, ще 25 дістали поранення, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Сам удар відбувся о 15:45 за місцевим часом.

Читайте такожВнаслідок авіаудару по госпіталю в Сирії загинули 13 людей - "Лікарі без кордонів"

Закладом керувала міжнародна організація "Лікарі без кордонів", яка підтвердила у Twitter факт влучання снаряду в будівлю лікарні. В організації поки не озвучили кількість жертв.

BREAKING: #Yemen MSF-supported hospital was hit by airstrikes at 15:45. We are assessing the situation. Number of casualties still unknown.