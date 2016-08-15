Щонайменше 15 осіб загинули в Ємені внаслідок авіаудару по лікарні

Головний лікар провінції Айман Мадкур повідомив про загибель щонайменше 15 осіб, ще 25 дістали поранення, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Сам удар відбувся о 15:45 за місцевим часом.

Читайте такожВнаслідок авіаудару по госпіталю в Сирії загинули 13 людей - "Лікарі без кордонів"

Закладом керувала міжнародна організація "Лікарі без кордонів", яка підтвердила у Twitter факт влучання снаряду в будівлю лікарні. В організації поки не озвучили кількість жертв.

BREAKING: #Yemen MSF-supported hospital was hit by airstrikes at 15:45. We are assessing the situation. Number of casualties still unknown. — MSF International (@MSF) August 15, 2016

Лікарі не могли негайно евакуювати поранених, оскільки військові літаки продовжували літати над зоною обстрілу, рятувальники боялися продовження ударів, пише інформагенція Reuters.

Речник коаліції під проводом Саудівської Аравії поки що не прокоментував інцидент.

Як повідомляв УНІАН, в організації "Лікарі без кордонів" заявили, що в результаті повітряного удару на півночі Ємену 10 школярів загинули і 28 отримали поранення. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив авіаудар по школі.