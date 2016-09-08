ЗМІ: у Сирії ісламісти знищили два турецьких танки російськими ракетами (відео)

Про це повідомляє блог російського Центру аналізу стратегій і технологій з посиланням на дані ЗМІ та опубліковане на YouTube відео.

6 вересня на півночі провінції Алеппо ісламісти почали контрнаступ проти сил Туреччини.

На відеозаписі відображено ураження бойовиками ІД двома послідовними пусками протитанкових керованих ракет (імовірно, що "Корнет-Е") двох танків турецької армії (імовірно, модернізовані М60Т Maria).

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Судячи з відео, в обох випадках одного попадання ПТКР "Корнет-Е" російського виробництва вистачало для повного знищення танка, в тому числі з вигорянням або вибухом боєзапасу.

За даними ЗМІ, в ході атаки троє турецьких військовослужбовців загинули і четверо були поранені.