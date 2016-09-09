Експерти про російські контрсанкції: вони не позначилися на економіці Заходу

Про це свідчать висновки фахівців, засновані на даних Eurostat і бази ООН Comtrade, передає DW.

На думку експертів, випадки, коли скорочення поставок до Росії призвели б до значного падіння обсягів експорту "санкційних" країн, поодинокі. Тобто контрсанкції РФ не позначилися на Заході.

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Більшість країн, на які поширюються російські санкції, компенсували втрату російського ринку поставками в інші країни, а також збільшили експорт продовольчих товарів.

У дослідженні вказується, що в деяких країнах за останні два роки показники експорту впали, однак це пов'язано не з російським ембарго, а із загальним падінням. Зазначається також, що ініціатори санкцій проти РФ - США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція - постраждали від російських обмежувальних заходів менше, ніж Норвегія, Фінляндія, прибалтійські країни та Польща.

Раніше Міністерство торгівлі США розширило перелік компаній і організацій, які потрапляють під санкційні обмеження за порушення міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України.