У Британії розслідують брехню російських пропагандистів телеканалу RT

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на газету The Times.

Мова йде про показаний телекомпанією сюжет про те, що британська енергетична компанія Cuadrilla викидає отруйні відходи в морі, біля берегів Африки. За даними газети, це - неправда.

Читайте такожУ Франції російським пропагандистам зірвали включення плакатом "Слава Україні!" (відео)

Медиарегулятор перевірить RT на дотримання принципів достовірності та об'єктивності подачі інформації.

За інформацією The Times, раніше Ofcom визнавав факт порушення правил телемовлення з боку RT в 15 випадках.