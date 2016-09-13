Судилища зразка ери сталінізму: у МЗС заявили про повернення Росії до політичних репресій

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України у зв’язку з протиправними діями Російської Федерації стосовно громадян України.

Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест у зв’язку з неправомірними та такими, що принижують людську гідність, діями Російської Федерації стосовно громадян України, які незаконно утримуються нею як на власній території, так і на окупованих українських землях.

Читайте такожЄльченко - генсеку ООН: спостерігачів на російських псевдовиборах у Криму чекають кримінальні справи

«Попри численні наполегливі заклики української сторони та міжнародної спільноти, незважаючи на взяті на себе міжнародні зобов’язання, російська влада та її окупаційні сили продовжують утримувати щонайменше 29 громадян України незаконно ув’язненими; в окупованому Криму десятки громадян України піддаються переслідуванням, 16 громадян України вважаються зниклими без вісти; 115 українців перебувають в заручниках на Донбасі», - нагадали в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві також змушені констатувати, що захоплення, переслідування та застосування тортур до українських громадян стало для Москви звичною практикою.

«Справи Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ільмі Умерова, Ахтема Чийгоза та багатьох інших промовисто свідчать про повернення Російської Федерації до політичних репресій і судилищ зразка ери сталінізму. При цьому вона грубо порушує усі можливі міжнародно-правові норми у сфері захисту прав людини, зокрема Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання», - наголосили в МЗС.

Читайте такожУкраїна готова бойкотувати ПАРЄ, якщо російська делегація буде допущена – Клімкін

Останнє рішення окупаційної російської влади про відхилення скарг захисту у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, як і його попереднє утримування у психіатричній лікарні, є яскравими ілюстраціями такої антигуманної політики, йдеться у заяві.

«В Україні розуміють, що лише об’єднані і наполегливі зусилля світових лідерів і демократичної громадськості, для якої права людини і людська гідність становлять найвищий пріоритет, здатні подолати нинішнє свавілля російської влади», - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.

МЗС України закликає міжнародну спільноту застосувати усі можливі види правового та політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини та свободи слова, а також звільнення усіх утримуваних українських політв’язнів і заручників.