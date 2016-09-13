Клімкін розповів, коли відбудеться наступна зустріч у "нормандському форматі"

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Нормандські зустрічі відбуваються на кількох рівнях. Міністерських зустрічей, якщо я не помиляюсь, було аж 12. Зараз, коли приїдуть Штайнмайєр та Ейро, обговоримо перспективу наступної міністерської зустрічі. Для мене принципово, аби ми про щось поговорили, а потім в результаті щось вирішилось. Коли міністри зустрічаються, говорять по 6-8 годин, а потім нічого не відбувається, в цьому сенсу немає. Ми маємо отримати результати", - сказав міністр.

Нагадаємо, за словами Клімкіна, зустріч президентів України Петра Порошенка та Росії Володимира Путіна у "нормандському форматі" відбудеться, якщо будуть результати щодо припинення вогню, допуск місії ОБСЄ, виведення військ.