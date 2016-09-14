В Іспанії машиніст зупинив поїзд на півдорозі, бо у нього закінчилася зміна

Машиніст, у якого закінчився робочий день, зупинив потяг із більш ніж сотнею пасажирів в іспанському селі Осорно на півночі країни. Про це повідомила Російська служба ВВС.

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Зупинка сталася близько дев'ятої вечора за місцевим часом, і пасажири, які прямували до Мадрида, змушені були продовжити шлях на автобусах і таксі, найнятих перевізником.

Згідно із заявою державної залізничної компанії Renfe, машиніст не відмовився їхати далі, а просто не мав можливості зробити це, не порушуючи закон. Пізніше перевізник приніс їм вибачення і пообіцяв провести внутрішнє розслідування інциденту.

Згідно з іспанським законодавством машиністи не можуть працювати більше шести годин поспіль. Це повинно запобігти аварії, викликані перевтомою.