У Росії вирішили економити: скоротять штат МВС на 163 тисячі осіб

Штат МВС РФ скоротять більш ніж на 163 тисячі осіб, повідомляють РИА Новости з посиланням на указ президента РФ, опублікованому на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

"Установити граничну штатну чисельність органів внутрішніх справ Російської Федерації (без персоналу по охороні та обслуговуванню будинків), що фінансується за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, в кількості 904 871 одиниці", - йдеться в документі.

Наголошується, що раніше гранична штатна чисельність була встановлена в 1 067 876 одиниць, тобто на 163 тисячі штатних посад більше.

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"Тим же указом скорочено центральний апарат МВС - з 7 475 до 6 714 одиниць. Крім того, скасовуються посади першого заступника міністра внутрішніх справ - головнокомандувача внутрішніми військами, а також начальників головного управління позавідомчої охорони, управлінь підрозділів спецпризначення та авіації та ліцензійно-дозвільної роботи", - підкреслює видання.

Новий указ набуде чинності з 1 жовтня 2016 року.

У квітні в Росії ліквідували ФСКН (Федеральна служба з контролю за оборотом наркотиків) та ФМС (Федеральна міграційна служба), передавши їх повноваження МВС, а на базі внутрішніх військ та спецпідрозділів МВС створив нову силову структуру - Росгвардию.