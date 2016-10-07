Скандал навколо дитячих боїв без правил у Чечні: Кадиров заспокоїв своїх прихильників
Глава Чечні Рамзан Кадиров попросив своїх прихильників не публікувати в соцмережах образи на адресу голови російського Союзу змішаних бойових єдиноборств Федора Ємельяненка, поставив критиці організацію в Чечні "дитячих боїв".
На своїй сторінці в Instagram глава Чечні написав, що "не можна нагнітати пристрасті, зачіпати честь людини". Він також закликав своїх прихильників "бути терпимішими один до одного" і "не переходити на особистості при обговоренні питань, що мають суспільне значення", передає Російська служба Бі-бі-сі.
"Я впевнений, що Федір Володимирович усвідомив помилку. Про це, зокрема, свідчить видалення ним зі своєї сторінки фото хлопчика", - додав Кадиров. Мова йде про фотографії учасника "дитячих боїв", якою Ємельяненко спочатку супроводжував пост з їх критикою.
На фотографії був зображений один з синів глави Чечні. Кадиров,коментуючи, написав, що "виставляти фото чужих дітей і провокувати під ним невтішні коментарі є пряме порушення етики і моралі".
При цьому Ємельяненко вже невдовзі після публікації видалив фотографію дитини і замінив її на власне фото.
Між тим, уповноважений з прав дитини в Чечні Хамзат Хирахматов за дорученням дитячого омбудсмена РФ Анни Кузнєцової перевірив проведені в Грозному бої між дітьми і не знайшов порушень їх прав.
"Перевірка не виявила будь-яких порушень прав дітей. Поєдинки хлопців не були зараховані в турнірний регламент, вони просто показали шоу. Я говорив з дітьми, у них немає травм, ні фізичних, ні моральних", - заявив омбудсмен журналістам.
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Грозному напередодні інавгурації Рамзана Кадирова і його дня народження відбувся турнір зі змішаних єдиноборств «Ахмат». В рамках турніру були проведені три бої за участю синів Кадирова 8-10 років. Бої були названі показовими; діти виступали без шоломів та іншого захисту, за винятком рукавичок. Один з боїв закінчився нокаутом, у двох інших, як випливає з відео, можна було побачити удари в обличчя та по потилиці. У всіх трьох поєдинках перемогли сини Кадирова.
Скандал через участь дітей у такому "шоу" дістався до уряду РФ.
Дорогие друзья! Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и рекомендацией не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство Фёдора Емельяненко. Я обращаюсь, в первую очередь, к тем, кто под эмоциональным воздействием сделал это, говоря, что являются нашими сторонниками и друзьями. Если вы таковыми на самом деле являетесь, а я в этом не сомневаюсь, не пишите подобные вещи. А то, что уже написано, удалите. Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека. Я уверен, что Фёдор Владимирович осознал ошибку. Об этом, в частности, свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика. Нам нужно быть терпимее друг к другу, не переходить на личности при обсуждении вопросов, имеющих общественное значение. Нас и так окружает слишком недружественный мир. Санкции, идеологическая атака, бряцание оружием вокруг границ преследуют именно цель сделать нас противниками друг другу, посеять в наши ряды неприязнь. Этого мы никогда не допустим. Я уверен, что поступком, достойным мужчины, является даже тот факт, что Емельяненко понимает, допущенную в силу каких-то причин, поспешность в оценке организации турнира. Если бы он предварительно изучил все вопросы, связанные с турниром, оценки могли быть совсем иными. В этом сомневаться не приходится. Убеждён, что он, в конечно счете, поступит, как настоящий РУССКИЙ БОГАТЫРЬ, каковым его считают тысячи поклонников. Перефразируя известную поговорку античных времён, можно сказать, что дозволено рядовому обывателю, не дозволено национальному богатырю! Опыт, авторитет и способности таких людей нельзя растрачивать. Они должны служить Отечеству, консолидации нашего общества во имя России! #Кадыров #Россия #Чечня #Турнир #Емельяненко