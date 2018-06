Скандал навколо дитячих боїв без правил у Чечні: Кадиров заспокоїв своїх прихильників

Дорогие друзья! Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и рекомендацией не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство Фёдора Емельяненко. Я обращаюсь, в первую очередь, к тем, кто под эмоциональным воздействием сделал это, говоря, что являются нашими сторонниками и друзьями. Если вы таковыми на самом деле являетесь, а я в этом не сомневаюсь, не пишите подобные вещи. А то, что уже написано, удалите. Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека. Я уверен, что Фёдор Владимирович осознал ошибку. Об этом, в частности, свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика. Нам нужно быть терпимее друг к другу, не переходить на личности при обсуждении вопросов, имеющих общественное значение. Нас и так окружает слишком недружественный мир. Санкции, идеологическая атака, бряцание оружием вокруг границ преследуют именно цель сделать нас противниками друг другу, посеять в наши ряды неприязнь. Этого мы никогда не допустим. Я уверен, что поступком, достойным мужчины, является даже тот факт, что Емельяненко понимает, допущенную в силу каких-то причин, поспешность в оценке организации турнира. Если бы он предварительно изучил все вопросы, связанные с турниром, оценки могли быть совсем иными. В этом сомневаться не приходится. Убеждён, что он, в конечно счете, поступит, как настоящий РУССКИЙ БОГАТЫРЬ, каковым его считают тысячи поклонников. Перефразируя известную поговорку античных времён, можно сказать, что дозволено рядовому обывателю, не дозволено национальному богатырю! Опыт, авторитет и способности таких людей нельзя растрачивать. Они должны служить Отечеству, консолидации нашего общества во имя России! #Кадыров #Россия #Чечня #Турнир #Емельяненко

A video posted by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Oct 7, 2016 at 8:13am PDT