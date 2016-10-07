Скандал навколо дитячих боїв без правил у Чечні: Кадиров заспокоїв своїх прихильників

На своїй сторінці в Instagram глава Чечні написав, що "не можна нагнітати пристрасті, зачіпати честь людини". Він також закликав своїх прихильників "бути терпимішими один до одного" і "не переходити на особистості при обговоренні питань, що мають суспільне значення", передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Я впевнений, що Федір Володимирович усвідомив помилку. Про це, зокрема, свідчить видалення ним зі своєї сторінки фото хлопчика", - додав Кадиров. Мова йде про фотографії учасника "дитячих боїв", якою Ємельяненко спочатку супроводжував пост з їх критикою.

На фотографії був зображений один з синів глави Чечні. Кадиров,коментуючи, написав, що "виставляти фото чужих дітей і провокувати під ним невтішні коментарі є пряме порушення етики і моралі".

При цьому Ємельяненко вже невдовзі після публікації видалив фотографію дитини і замінив її на власне фото.

Між тим, уповноважений з прав дитини в Чечні Хамзат Хирахматов за дорученням дитячого омбудсмена РФ Анни Кузнєцової перевірив проведені в Грозному бої між дітьми і не знайшов порушень їх прав.

"Перевірка не виявила будь-яких порушень прав дітей. Поєдинки хлопців не були зараховані в турнірний регламент, вони просто показали шоу. Я говорив з дітьми, у них немає травм, ні фізичних, ні моральних", - заявив омбудсмен журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Грозному напередодні інавгурації Рамзана Кадирова і його дня народження відбувся турнір зі змішаних єдиноборств «Ахмат». В рамках турніру були проведені три бої за участю синів Кадирова 8-10 років. Бої були названі показовими; діти виступали без шоломів та іншого захисту, за винятком рукавичок. Один з боїв закінчився нокаутом, у двох інших, як випливає з відео, можна було побачити удари в обличчя та по потилиці. У всіх трьох поєдинках перемогли сини Кадирова.

Скандал через участь дітей у такому "шоу" дістався до уряду РФ.