Міноборони Польщі: записи розмов Туска і Путіна в день Смоленської катастрофи суперечать підсумкам розслідування

16:03, 18 жовтня 2016
Світ
3965 0

В розпорядженні Міноборони Польщі є записи розмов колишнього прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з Володимиром Путіним від 10 квітня 2010 року, коли сталася Смоленська катастрофа.

REUTERS

Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, повідомляє Радіо Польща.

"Туск навіть не спромігся повідомити кому-небудь про розмову з Володимиром Путіним і Сергієм Шойгу, які на той час вже мали інформацію з чорних скриньок з докладним описом того, як відбувалася катастрофа", - сказав Мацеревич.

На думку Мацеревича, ключовим є той факт, що інформація, яку містять записи розмов Туска, Путіна і Шойгу, суперечить офіційними висновками, представленими комісіями з розслідування катастрофи.

Міністр також пообіцяв, що незабаром записи розмов Туска, Путіна і Шойгу будуть оприлюднені.

Читайте такожПольща збирається ексгумувати останки всіх жертв Смоленської катастрофи - ЗМІ

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною. Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.

У цьому році Польща відновила розслідування катастрофи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter