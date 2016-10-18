Міноборони Польщі: записи розмов Туска і Путіна в день Смоленської катастрофи суперечать підсумкам розслідування

Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, повідомляє Радіо Польща.

"Туск навіть не спромігся повідомити кому-небудь про розмову з Володимиром Путіним і Сергієм Шойгу, які на той час вже мали інформацію з чорних скриньок з докладним описом того, як відбувалася катастрофа", - сказав Мацеревич.

На думку Мацеревича, ключовим є той факт, що інформація, яку містять записи розмов Туска, Путіна і Шойгу, суперечить офіційними висновками, представленими комісіями з розслідування катастрофи.

Міністр також пообіцяв, що незабаром записи розмов Туска, Путіна і Шойгу будуть оприлюднені.

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Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною. Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.

У цьому році Польща відновила розслідування катастрофи.