Пасажирів аеропорту Лондон-Сіті евакуювали через підозри у витоку сльозогінного газу

Про це London City Airport повідомляє на своїй сторінці у Twitter.

За даними Sky News, інцидент, ймовірно, пов'язаний з витоком хімічних речовин. Всього було евакуйовано 500 осіб, уточнює телеканал.

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Як повідомляє міська служба швидкої допомоги, 26 осіб поскаржилися на ускладнення дихання, при цьому двом постраждалим знадобилася госпіталізація.

У будівлі аеропорту працювали бригади пожежної служби, швидкої допомоги, а також фахівці по роботі з хімічними речовинами.

Передбачається, що причиною погіршення самопочуття людей міг стати сльозогінний газ. Однак, джерело його розпилення не встановлено.

В даний час аеропорт відновив свою роботу.