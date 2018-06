"Не наш президент": У США почалися протести після перемоги Трампа (фото, відео)

У США у штаті Каліфорнія почалися акції протесту після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Про це повідомляє ABCnews з посиланням на повідомлення користувачів у соціальних мережах.

Зокрема, мітинги проходить у Окленді.

Люди на вулицях скандують "Чиї вулиці? Наші вулиці!".

Protesters move onto Highway 24 pic.twitter.com/spGW0Sjcxc — Anderson Lanham (@AndersonLanham) 9 ноября 2016 г.

Protest not allowed to proceed past 14th and Broadway in #Oakland. City police creating blockade pic.twitter.com/vBGwJqhaq6 — Gillian Edevane (@GillianNBC) 9 ноября 2016 г.

Подібні акції протесту проходять також у Лос-Анджелесі та ще кількох містах штату. Мітингувальники викрикують гасло: "Не наш президент!».

Зазначимо, що у Каліфорнії з великою перевагою перемогла демократка Гілларі Клінтон.

Нагадаємо, за підсумками виборів у президенти США переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, який набрав 270 голосів виборців.

Після оголошення результатів опонент Трампа Гілларі Клінтон зателефонувала йому та визнала свою поразку.

На перемогу Трампа вже відреагували у світі. Зокрема, у росії депутати зустрічали перемогу республіканця оплесками.

А от політичні діячі країн ЄС доволі різко висловились у зв’язку з перемогою Трампа. Зокрема, Міністр юстиції Німеччини Хайко Маас заявив, що «Вибір Трампа – це гірке попередження».

А от прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен заявив, що він «волів би щоб перемогла Гілларі Клінтон за цілою низкою причин».