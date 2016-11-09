Клінтон вперше після поразки на виборах у США виступає перед публікою (подію завершено)

Вона буде говорити лише 30 хвилин – до того часу, коли відкриється Нью-Йоркська фондова біржа, де спостерігається обвал після новини про перемогу Трампа.

Читайте такожКлінтон випереджає Трампа за кількістю голосів виборців – ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, Клінтон вирішила не виступати в своїй штаб-квартирі напередодні увечері.

Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.