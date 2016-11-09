Клінтон вперше після поразки на виборах у США виступає перед публікою (подію завершено)
18:24, 09 листопада 2016Світ
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Кандидат у президенти США Хілларі Клінтон після поразки на виборах вирішила виступити перед журналістами з готелю в Нью-Йорку.
Вона буде говорити лише 30 хвилин – до того часу, коли відкриється Нью-Йоркська фондова біржа, де спостерігається обвал після новини про перемогу Трампа.
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Як повідомляв УНІАН, Клінтон вирішила не виступати в своїй штаб-квартирі напередодні увечері.
Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.
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