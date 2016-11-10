У Росії заблокують LinkedIn: рішення набрало чинності

У Росії Московський міський суд визнав чинним рішення щодо блокування рекрутингового сайту LinkedIn, підтвердивши постанову таганрозького райсуду Москви, яке було винесено в серпні цього року, пише ТАСС.

Відтак, рішення щодо блокування сайту набрало чинності. Московський міськсуд визнав, що LinkedIn порушив закон щодо зберігання персональних даних росіян на території РФ.

При цьому, у Роскомнагляді зазначили, що блокування може проходити протягом тижня.

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В той же час представники LinkedIn Corporation зазначили, що Роскомнагляд подав позов щодо блокування, не вказавши конкретних претензій з боку користувачів. Крім того представники компанії зазначили, що за обробку даних користувачів, що знаходяться за межами США, відповідає компанія LinkedIn Ireland, а не LinkedIn Corporation, яка виступає відповідачем за позовом Роскомнадзора.

При цьому фактичним збором персональних даних займається не ту юридичну особу, яка зазначена відповідачем.

Нагадаємо, Роскомнагляд вимагав обмежити доступ до сайту найбільшої в світі ділової мережі LinkedIn.

У відомстві стверджували, що компанія не зберігає персональні дані росіян в Росії, як це передбачає закон. Як з'ясувалося 25 жовтня 2016 року, ще в серпні Роскомнагляд виграв у соціальної мережі в Таганському суді Москви. Засідання в Мосміськсуді мало відбутися 11 листопада.