Роскомнагляд вимагає заблокувати LinkedIn в Росії
23:14, 25 жовтня 2016Світ
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Роскомнагляд вимагає обмежити доступ до сайту найбільшої в світі ділової мережі LinkedIn.
Ілюстрація / REUTERS
У відомстві стверджують, що компанія не зберігає персональні дані росіян в Росії, як це передбачає закон, пише Коммерсантъ.
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Як з'ясувалося 25 жовтня 2016 року, ще в серпні Роскомнагляд виграв у соціальної мережі в Таганському суді Москви. Зараз сторони готуються до апеляції. Засідання в Мосміськсуді відбудеться 11 листопада.
У Роскомнагляді причиною перевірки ділової мережі називають публікації в ЗМІ про неодноразові втрати даних користувачів.
Оскільки LinkedIn не має офіційного представництва в РФ, Роскомнагляд звернувся за обмеженням доступу до мережі в суд.
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