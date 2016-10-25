Роскомнагляд вимагає заблокувати LinkedIn в Росії

У відомстві стверджують, що компанія не зберігає персональні дані росіян в Росії, як це передбачає закон, пише Коммерсантъ.

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Як з'ясувалося 25 жовтня 2016 року, ще в серпні Роскомнагляд виграв у соціальної мережі в Таганському суді Москви. Зараз сторони готуються до апеляції. Засідання в Мосміськсуді відбудеться 11 листопада.

У Роскомнагляді причиною перевірки ділової мережі називають публікації в ЗМІ про неодноразові втрати даних користувачів.

Оскільки LinkedIn не має офіційного представництва в РФ, Роскомнагляд звернувся за обмеженням доступу до мережі в суд.