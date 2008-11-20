Сомалійські пірати вимагають за супертанкер 25 мільйонів доларів

Сомалійські пірати, які захопили саудівський супертанкер Sirius Star, дали компанії-власнику судна десять днів на виплату викупу в розмірі 25 мільйонів доларів, повідомляє в четвер із посиланням на заяву одного з піратів агентство "Франс Прес".

"Ми вимагаємо 25 мільйонів доларів від саудівських власників танкера. Ми не бажаємо проведення довгострокових дискусій з вирішення цього питання", - цитує агентство заяву Махамеда САЇДА, зроблену ним по телефону з борту захопленого судна.

"У саудівців є десять днів на виконання (вимоги про викуп), інакше ми вживемо заходів, що можуть бути катастрофічними", - підкреслив представник піратів.

У разі отримання необхідної суми пірати готові звільнити як сам танкер, так і його екіпаж.

Власником і оператором судна є розташована в Дубаї компанія Vela International Marine Ltd. - підрозділ саудівського нафтового гіганта Aramco. На борту знаходяться 25 членів екіпажу, серед них є громадяни Великої Британії, Хорватії, Польщі, Саудівської Аравії та Філіппін.

Раніше в деяких ЗМІ з`являлася суперечлива інформація щодо дати захоплення танкера. Представник американських ВМС заявив, що судно було викрадено 15 листопада, в суботу.

У вівторок пірати привели захоплений "Сіріус Стар", навантажений двома мільйонами барелів нафти на загальну суму в 100 мільйонів доларів, у сомалійський порт Харардере.

Танкер водотоннажністю 318 тисяч тонн був спущений на воду тільки цього року. Це найбільше судно з колись захоплених піратами - його палуба дорівнює за площею трьом футбольним полям.

Напади сомалійських піратів створюють постійно зростаючу загрозу судноплавству. В 2008 році сомалійські пірати захопили вже 39 суден, здійснивши 95 нападів у водах біля західного узбережжя Африки. Пірати й досі утримують до 17 кораблів, а також членів їх екіпажів.

Таке становище викликає зростання страхових ставок на морські перевезення й підштовхує багатьох судновласників відмовитися від шляху через Червоне море й Суецький канал.

Як заявив у середу представник Міжнародного бюро з мореплавання Ноель ЧУНГ, "ситуація є неконтрольованою". При цьому він закликав ООН і міжнародне співтовариство вжити заходів, щоб справитися з цією загрозою".

Влада Сомалі не може справитися з проблемами піратства через громадянську війну в країні, що триває вже понад 15 років.