США ввели санкції проти низки російських банкірів через Сирію

США включили до списку санкційних осіб щодо Сирії російських банкірів. Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства фінансів США.

Зокрема, до списку увійшли керівники банку «Темпобанк»: заступники голови правління Микола Ахломов, Ірина Коженкова і Олена Апанасенко, а також голова Наглядової ради Андрій Дубиняк і члени Наглядової ради Леонід Решетников, Дмитро Мітяєв, Аркадій Вайнштейн, Олена Жирова і Володимир Гаглоев.

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Крім того, до «чорного списку» США увійшли також і шестеро членів уряду Сирії: міністр промисловості Ахмад аль-Хамо, міністр нафти і мінеральних ресурсів Алі Ганем, міністр технологій і комунікацій Алі аль-Заріф, міністр фінансів Мамун Хамдан, міністр інформації Мухаммад Раміз Турджуман і міністр транспорту Алі Хаммуд. У список потрапив глава ЦБ Сирії Дурейд Дурга.

Нагадаємо, 20 грудня у США прийняли рішення щодо розширення санкцій проти Російської Федерації через конфлікт в Україні. Про це йдеться у заяві Мінфіну США. Зазначається, що до санкційного списку увійшли сім фізичних осіб (Михайло Дєдов, Михайло Клішин, Кирило Ковальчук, Дмитро Лебедєв, Дмитро Мансуров, Олег Мінаєв та Євген Пригожин) та декілька десятків організацій.

Крім того, санкції також поширюються на два судна під російським прапором - нафтові танкери "Маршал Жуков" і "Сталінград".