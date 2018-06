Прощальний твіт Обами став найпопулярнішим за часи його президентства

Про це повідомляє «Voice of America».

"Дякую за все. Моє останнє прохання таке ж, як моє перше. Я прошу вас вірити – не в мою здатність створювати зміни, а у вашу», – написав Обама в офіційному акаунті президента США.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.