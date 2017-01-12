Прощальний твіт Обами став найпопулярнішим за часи його президентства

Про це повідомляє «Voice of America».

"Дякую за все. Моє останнє прохання таке ж, як моє перше. Я прошу вас вірити – не в мою здатність створювати зміни, а у вашу», – написав Обама в офіційному акаунті президента США.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.

Станом на 8:30 за Києвом, твіт зібрав понад 700 тисяч репостів, що перевершило його попередній рекорд – твіт про рішення Верховного суду США скасувати заборону на одностатеві шлюби по всій країні.

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Акаунт президента США має понад 13 мільйонів підписників, в той час як особистий мікроблог Барака Обами має більше 80 мільйонів фолловерів.

Акаунт голови Білого Дому буде переданий обраному президенту Дональду Трампу, як тільки він вступить на посаду 20 січня, його особистий мікроблог в даний час налічує 19,5 млн підписників.

Як повідомляв УНІАН, Обама 10 січня виступив у Чикаго із прощальною промовою до американців як президент США.