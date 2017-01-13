Як розпізнати путінського троля: в ЄС опублікували інструкцію з виявлення "зелених чоловічків" в мережі (відео)
14:58, 13 січня 2017Світ
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Представництво Євросоюзу в Україні оприлюднила відеоінструкцію з послідовністю дій для визначення прокремлівських тролів в соціальних мережах.
В ЄС склали інструкцію, як розпізнати прокремлівських тролів / скріншот
Відео опубліковано на сторінці представництва ЄС в Україні в Facebook.
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Всього пропонується чотири кроки, які необхідно виконати: ідентифікація троля, вивчення історії питання, позначення, ігнорування.
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