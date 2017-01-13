Як розпізнати путінського троля: в ЄС опублікували інструкцію з виявлення "зелених чоловічків" в мережі (відео)

14:58, 13 січня 2017
Світ
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Представництво Євросоюзу в Україні оприлюднила відеоінструкцію з послідовністю дій для визначення прокремлівських тролів в соціальних мережах.

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Відео опубліковано на сторінці представництва ЄС в Україні в Facebook.

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Всього пропонується чотири кроки, які необхідно виконати: ідентифікація троля, вивчення історії питання, позначення, ігнорування.

Ознаками інтернет-троля, на думку авторів відео, можуть бути коментарі довше чотирьох рядків, коментарі, які не стосуються контексту, образливі і агресивні коментарі, мовленнєві помилки.

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