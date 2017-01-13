"Ефективні дії": міністр оборони Польщі поклав відповідальність за подолання парламентської кризи на ікону

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Rzeczpospolita.

Таку думку міністр висловив в ефірі телеканалу Trwam

"Не було б настільки ефективних і своєчасних дій керівництва "Права і справедливості", якби не присутність політиків ПІС 23 грудня 2016 року перед вівтарем, перед образом Богоматері Ченстоховської. Немає сумніву, що наша спільна молитва була добрим знаком, одним з багатьох ефективних рішучих дій, які сьогодні принесли результати", - заявив Мацеревич.

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Нагадаємо, напередодні опозиція вирішила завершити блокування Сейму, що поклало кінець парламентської кризи, що тривав від 16 грудня минулого року.

У той же час опозиція продовжує вимагати відставки спікера Марека Кухцинського, якого звинувачують у зловживанні повноваженнями під час голосування за бюджет.