Падіння турецького Boeing-747 під Бішкеком: з'явилося зняте з безпілотника відео місця катастрофи

Унаслідок аварії вантажного літака приватної турецької авіалінії під Бішкеком загинули 37 людей.

ЗМІ показали відео з місця катастрофи, зняте з висоти пташиного польоту. Читайте такожКатастрофа турецького Boeing-747 під Бішкеком: фоторепортаж Reuters Зазначається, що у морзі вже пізнані 15 тіл, з яких 5 — діти, що надійшли з місця авіаційної катастрофи "Боїнг-747". На місці катастрофи вже знайдено першу "чорну скриньку". Згідно з повідомленням, наразі рятувальними бригадами ведуться пошуки решти бортових самописців.

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