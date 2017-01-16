Падіння турецького Boeing-747 під Бішкеком: з'явилося зняте з безпілотника відео місця катастрофи
17:00, 16 січня 2017Світ
1220 0
Унаслідок аварії вантажного літака приватної турецької авіалінії під Бішкеком загинули 37 людей.
ЗМІ показали відео з місця катастрофи, зняте з висоти пташиного польоту.
Читайте такожКатастрофа турецького Boeing-747 під Бішкеком: фоторепортаж Reuters
Зазначається, що у морзі вже пізнані 15 тіл, з яких 5 — діти, що надійшли з місця авіаційної катастрофи "Боїнг-747".
На місці катастрофи вже знайдено першу "чорну скриньку".
Згідно з повідомленням, наразі рятувальними бригадами ведуться пошуки решти бортових самописців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Авіакатастрофа під Бішкеком